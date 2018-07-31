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Игорь Вольфсон назначен министром связи и информатизации Мордовии
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Игорь Вольфсон назначен министром связи и информатизации Мордовии 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе главы республики.
Игорь Вольфсон сменил на своем посту Олега Соколова, который занимал должность министра с мая 2012 года.
Собеседник информагентства подчеркнул, что Олег Соколов остается в ведомстве в ранге первого заместителя.
Игорь Вольфсон родился в 1967 году. Он окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева по специальности «Промышленная электроника». В 2005 году был назначен заместителем главного инженера мордовского филиала «ВолгаТелеком». С ноября 2013 года трудился в должности директора филиала компании «Ростелеком».
Напомним, Сергей Борисов был избран новым профсоюзным лидером Мордовии 19 июля. «В моей жизни начинается новый этап, новая веха, но, хочу отметить, что профсоюзные принципы всегда были мне близки. Единой командой мы будем работать на повышение имиджа профсоюзов в обществе и усиление эффективности защиты прав членов профсоюзов», — сказал Сергей Борисов.
Фото: fas.gov.ru
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