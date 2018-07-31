Чем примечательно село Парское: исторический экскурс

Вы хоть что-нибудь слышали о селе Парское? И я нет. До того момента, пока не решил совершить небольшой трип в Ивановскую область

Это одна из самых бедных областей Европейской России , увы. И при этом Ивановская область, когда-то вотчина Шуйских, Годуновых и пожарских, и когда-то все же принадлежащая Костроме

Ивановская область бедная, но богатая на историческое наследие России и на памятники архитектуры. Просто о них мало кто знает. Даже, простите, я.

Так вот, Парское, село с совершенно обыденным названием, стоящее там, где до него сразу и не добраться, где-то посерединке между Плесом, Вичугой и самим Иваново, в глуши ивановских лесов и полей, являет собой уникальное место русской силы. Село основано в 1399 году.

Главным объектом архитектуры является колоссальный… Нет. КОЛОССАЛЬНЫЙ для такого места храм.

Исполинских, нереальных размеров. Храмовй комплекс Усекнове́ние главы́ Иоанна́ Предте́чи был заложен здесь на рубеже XIV и XV веков. С XIV по XVII век Парское принадлежало князьям Шуйским , которые выкопали здесь пруды, построили палаты и соколиные питомники.

Василий Шуйский сюда приезжал на соколиную охоту к брату Ивану, главному владельцу поместья. Позднее селом владели Морозовы, Голицыны и Трубецкие, которые оставались хозяевами имения вплоть до отмены крепостного права в 1861 году.

В 18 в. село переходит во владение князю С. Трубецкому. В это время вместо старого храма, сгоревшего в 1773 г., строится новый кирпичный Усекновения главы Иоанна Предтечи (1773−85) в традиционных для Шуйского региона формах — с пятиглавым двусветным четвериком и шатровой колокольней.

К этому времени торговую площадь занимал крупный гостиный двор, получивший к началу 19 века форму каре с шестью воротами по периметру. Помимо основного холодного храма ансамбль торговой площади в 1816−22 гг. был дополнен еще одной теплой церковью, скорее всего, в формах позднего классицизма. Вновь образованный комплекс окружала ограда с ампирными часовнями по углам.

К началу 20 вева улицы села были мощены камнем (ВСЕ!), а в застройке наряду с полукаменными появились двухэтажные кирпичные дома. Большинство деревянных изб выстроено в одну связь с рубленым одноэтажным крытым двором. На окнах многих домов — наличники с пропильной резьбой.

С наступлением Октябрьской революции, богатое всю свою историю село, занимавшееся сельским хозяйством и производством гребней, превратилось в обыкновенное колхозное хозяйство. Храм был разрушен — такую махину гады умудрились довести до состояния полного ужаса!

Богатые купеческие и крестьянские дома куда-то подевались, во всяком случае, я их не видел, кроме типичных убогих двухэтажек.

Историческое село прекрвтилось в обыкновенное убогое советское село. Без истории и славных дел. А их тут было столько!

Царь Иван IV, Грозный, праздновал в Парском день своего ангела в августе 1552 года, через месяц русские войска захватили г Казань , после взятии города царь Иван Грозный прислал в Парское как награду образ Иоанна Предтечи.

В Смутное время Парское служило пристанищем польскому воеводе Лисовскому с остатками отрядов, однако вскоре он был вынужден бежать на юг. В XIX веке село славилось выпечкой калачей и производством гребней для волос. Село было широко известно благодаря местным ярмаркам, проходившим ежегодно с 26 по 30 августа.

А что сейчас? А сейчас здесь обычное, ничем не примечательное, не будь остатков храма, местечко. Храмовый комплекс стали потихоньку восстанавливать. Поставили будку строителей и охраны. Рядом с рекой Паршей поставили купальи и восстановили источник.

Сюда стали приезжать туристы и одна местная семья перестроила свой дом под гостевой домик и домашний ресторанчик. Точнее, домашнюю столовую.

Будете проезжать мимо, не проезжайте мимо.