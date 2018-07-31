Оппозиция пала: суд отказался распустить скандальную думу уральского поселка

Свердловский областной суд сегодня отказался признать неправомочным состав думы поселка Малышева. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе суда.

Иск с требованием распустить думу подала экс-депутат Наталья Пантелеева. Как уточнили в пресс-службе, она в течение месяца сможет обжаловать решение в коллегии по административным делам Верховного суда РФ

Напомним, что чуть менее половины депутатов малышевской думы находились в конфронтации с поселковой администрацией. Сомнения в правомочности состава возникли после того, как оппозиционные депутаты массово подали заявления об отставке. В итоге дума удовлетворила не все их заявления, что оппозиционеры сочли незаконным.

Кроме того, дума отказалась лишить мандата депутата Михаила Кудрявцева , на отставке которого настаивала прокуратура из-за нарушений в декларации о доходах. Асбестовский горсуд, однако, встал на сторону надзорного ведомства.

Наконец, заявление о сложении полномочий написал депутат Андрей Пономарев , у которого также нашли нарушения в декларации. Оно до сих пор не рассмотрено. Тем временем идет подготовка к выборам на вакантные места в думе.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, большинство кандидатов считаются лояльными городской администрации. Ожидается, что она получит полный контроль над думой.

Фото: ФедералПресс / Е. Поторочин