Ещё
Оппозиция пала: суд отказался распустить скандальную думу уральского поселка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Оппозиция пала: суд отказался распустить скандальную думу уральского поселка 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свердловский областной суд сегодня отказался признать неправомочным состав думы поселка Малышева. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе суда.
Иск с требованием распустить думу подала экс-депутат Наталья Пантелеева. Как уточнили в пресс-службе, она в течение месяца сможет обжаловать решение в коллегии по административным делам Верховного суда РФ.
Напомним, что чуть менее половины депутатов малышевской думы находились в конфронтации с поселковой администрацией. Сомнения в правомочности состава возникли после того, как оппозиционные депутаты массово подали заявления об отставке. В итоге дума удовлетворила не все их заявления, что оппозиционеры сочли незаконным.
Кроме того, дума отказалась лишить мандата депутата Михаила Кудрявцева, на отставке которого настаивала прокуратура из-за нарушений в декларации о доходах. Асбестовский горсуд, однако, встал на сторону надзорного ведомства.
Наконец, заявление о сложении полномочий написал депутат Андрей Пономарев, у которого также нашли нарушения в декларации. Оно до сих пор не рассмотрено. Тем временем идет подготовка к выборам на вакантные места в думе.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, большинство кандидатов считаются лояльными городской администрации. Ожидается, что она получит полный контроль над думой.
Фото: ФедералПресс / Е. Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Байкер Хирург рассказал, как побил Доренко Жители Антипихи, чьи дома ушли под воду, ждут помощи «Под угрозой безопасность всего региона!» Владельцы элитных домов под Челябинском сливают свои помои в Миасс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение365
Запашный экстренно госпитализирован12
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»246
Умерла актриса Наталья Кузнецова27
Внуки Исмаилова живут в нищете13
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение