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«Мы не готовы к прениям»: прокуратура попросила отложить заседание по делу директора гимназии № 1
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«Мы не готовы к прениям»: прокуратура попросила отложить заседание по делу директора гимназии № 1 

63.ru 40 минут назад
Фото: 63.ru
Прения сторон перенесли
В Кировском районном суде подходят к концу слушания по громкому уголовному делу. Директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву обвиняют в получении взятки.
По версии следствия, она приняла 800 тысяч рублей за зачисление двух детей в учебное заведение. В деле фигурируют высокопоставленные чиновники правительства 63-го региона. Свои показания уже дали врио министра образования и науки Владимир Пылев и врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Во вторник, 31 июля, служители Фемиды закончили рассмотрение доказательств. Одним из последних судье показали запись с камеры видеонаблюдения, установленной в кабинете Картамышевой. На ней видно, что она входит в свой кабинет вместе с Еленой Ксенофонтовой, мамой двоих детей. Запись заканчивается словами директора: «Теперь надо решить, как это оформить».
— На видео попала только часть нашего разговора с Ксенофонтовой. 2 августа прошлого года в коридорах гимназии я предлагала пройти вместе со мной на крышу, чтобы посмотреть, как идёт ремонт, — пояснила суду Любовь Картамышева. — Эти несколько минут, от входа в здание до моего кабинета, не попали на видео, но о разговоре дали показания и я, и Ксенофонтова.
После этого судья предложил перейти к прениям сторон. Однако представители гособвинения попросили отложить заседание.
— Сейчас мы не готовы. У нас нет согласованной позиции, — пояснили сотрудники прокуратуры.
Судья удовлетворил ходатайство гособвинения и отложил заседание. Коллеги Картамышевой отреагировали на это бурным несогласием.
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