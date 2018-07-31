Новое расписание троллейбусов озолотило крымских таксистов 

После 22.20 в Симферополе муниципальный транспорт прекращает работу. Маршрутные такси исчезают как по волшебству, а троллейбусы идут только «в парк». На промысел выходят нелегальные такси.
До конца 2017 года в туристический сезон троллейбусы из аэропорта в Алушту и Ялту ходили до часа утра. А после этого на маршруте оставались дежурные троллейбусы 21 маршрута Симферополь-Перевальное, которые ходили с интервалом один час.
Согласно новому расписанию, последний троллейбус отправляется с Ж/Д вокзала в Симферополе в 22.20. Дальше эстафету принимают таксисты. Стоимость поездки в то же перевальное составляет 1000 рублей, до Алушты — 2000. Крымские общественники считают такую ситуацию результатом картельного сговора в министерстве транспорта республики Крым.
«Это бич Крыма еще со времен Украины. Столько министров транспорта пыталась побороть эту проблему, каждый отчитывался о том, что что-то наладили, но по факту ничего не меняется. В том же аэропорту Аксенов обещал, что такого не будет, но эти «бомбилы» стоят, дергают людей за руки и никто их не гонит, и не задерживает. Полиция смотрит на это и не замечает, точно так же и сотрудники аэропорта. Хотя лица одни и те же. Я думаю, что без хорошей «крыши» такое просто невозможно.
Что касается городского транспорта, то тут я даже не знаю, что сказать. В прошлом году транспорт ходил с интервалом в 20 минут до часу ночи, а потом с интервалом в один час. У людей хоть была какая-то альтернатива. Сейчас людей альтернативы просто лишили. А это не Евпатория и не Судак — это столица республики в разгар сезона.
Чтобы вы примерно понимали уровень оборота черного нала — по моим данным на ЖД вокзале из-под Башни, откуда все троллейбусы забирают пассажиров без билетов, суточных доход составляет от 500 000 до 1 млн рублей. Я думаю, что с таким объемом черной кассы победить эту тенденцию будет очень сложно», — считает крымский общественник Александр Юрьев.