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Ольга Серябкина родила от Егора Крида?
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Ольга Серябкина родила от Егора Крида? 

Popcake.tv 43 минуты назад
Фото: Popcake.tv
День начался с сенсации. Максим Фадеев опубликовал шокирующий пост. На фото блистают Оля Серябкина, Егор Крид и маленький бэбик. На снимке ребята смотрятся идеальной молодой семьей, а Егор похож на папу, который только что забрал любимую из роддома. И журналисты, и поклонники сразу предположили, возможно, Оля родила Криду первенца.
Такой же снимок выложила и Оля в своих написав: «Пришло время показать нашего общего сына.» Как выяснилось позже, это всего-лишь фотоколлаж, который Оля увидела в сети и решила хайпануть на снимке.
Однако особенно преданные фанаты, включая портал помним слова сказанные Егором на дне рождения:
«Я очень хочу детей, и это случится раньше, чем вы можете себе представить.»
Так что, в каждой шутке, есть доля правды. ;
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