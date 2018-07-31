Ольга Серябкина родила от Егора Крида?

День начался с сенсации. Максим Фадеев опубликовал шокирующий пост. На фото блистают Оля Серябкина, Егор Крид и маленький бэбик. На снимке ребята смотрятся идеальной молодой семьей, а Егор похож на папу, который только что забрал любимую из роддома. И журналисты, и поклонники сразу предположили, возможно, Оля родила Криду первенца.

Такой же снимок выложила и Оля в своих написав: «Пришло время показать нашего общего сына.» Как выяснилось позже, это всего-лишь фотоколлаж, который Оля увидела в сети и решила хайпануть на снимке.

Однако особенно преданные фанаты, включая портал помним слова сказанные Егором на дне рождения:

«Я очень хочу детей, и это случится раньше, чем вы можете себе представить.»

Так что, в каждой шутке, есть доля правды. ;