Искусственный интеллект: как развиваются отечественные технологии

Пентагон потратит на развитие искусственного интеллекта 885 миллионов долларов, чтобы «угнаться» за Россией Китаем . «Вечерняя Москва» выяснила, как обстоят дела с использованием этих технологий в нашей стране.

По словам генерального директора компании «Альфароботикс» Владимира Венерова, искусственный интеллект применяется в нашей стране повсеместно.

— Не нужно думать, что искусственный интеллект — это только человекоподные роботы, — говорит эксперт. — Чаще всего мы можем видеть такие технологии в колл-центрах, где интеллект обрабатывает голос человека и по ключевым словам определяет, что ему нужно.

Кроме того, говорит Венеров, это также могут программы, которые обрабатывают информацию в социальных сетях или помогают в распознавании лиц.

Конечно, в России ведутся и более сложные разработки — речь идет как раз о человекоподобных роботах.

— Наша компания занимается созданием таких роботов, — говорит Венеров. — Мы используем комбинированный интеллект, когда задействованы и искусственные системы, и естественные. Это наиболее эффективно.

Он добавил, что их роботы в ближайшее время будут продавать товары в магазинах.

Эксперт также отметил, что компаний, которые ведут такие разработки в России, всего две-три.

— Но и в мире их не очень много, — добавил Венеров. — Мы в этой отрасли далеко не на последнем месте и вполне можем конкурировать с США и Китаем.

Владимир Венеров добавил, что государство заинтересовано в развитии этой отрасли и оказывает поддержку профильным компаниям.

Разработки в этой области ведутся и исследователями из Сколковского института науки и технологий. Так, они уже научились определять по плоским и объемным рисункам будущий рост растений в искусственных условиях. Предполагается, что эта разработка позволит космическим агентствам подбирать растения для выращивания в космосе.

В оборонной отрасли мы тоже не отстаем. Недавно концерн «Созвездие» представил свои разработки радиоэлектронного комплекса для борьбы с беспилотниками.

— У концерна есть серьезные разработки для решения этой задачи на высоком профессиональном уровне методом радиоэлектронной борьбы, подавления — мы давим каналы управления, телеметрии, связи беспилотника, — рассказал глава концерна Алексей Бочаров.

Разработка концерна просто лишает беспилотник возможности быть управляемым.

КСТАТИ