Искусственный интеллект: как развиваются отечественные технологии 

Пентагон потратит на развитие искусственного интеллекта 885 миллионов долларов, чтобы «угнаться» за Россией и Китаем. «Вечерняя Москва» выяснила, как обстоят дела с использованием этих технологий в нашей стране.
По словам генерального директора компании «Альфароботикс» Владимира Венерова, искусственный интеллект применяется в нашей стране повсеместно.
— Не нужно думать, что искусственный интеллект — это только человекоподные роботы, — говорит эксперт. — Чаще всего мы можем видеть такие технологии в колл-центрах, где интеллект обрабатывает голос человека и по ключевым словам определяет, что ему нужно.
Кроме того, говорит Венеров, это также могут программы, которые обрабатывают информацию в социальных сетях или помогают в распознавании лиц.
Конечно, в России ведутся и более сложные разработки — речь идет как раз о человекоподобных роботах.
— Наша компания занимается созданием таких роботов, — говорит Венеров. — Мы используем комбинированный интеллект, когда задействованы и искусственные системы, и естественные. Это наиболее эффективно.
Он добавил, что их роботы в ближайшее время будут продавать товары в магазинах.
Эксперт также отметил, что компаний, которые ведут такие разработки в России, всего две-три.
— Но и в мире их не очень много, — добавил Венеров. — Мы в этой отрасли далеко не на последнем месте и вполне можем конкурировать с США и Китаем.
Владимир Венеров добавил, что государство заинтересовано в развитии этой отрасли и оказывает поддержку профильным компаниям.
Разработки в этой области ведутся и исследователями из Сколковского института науки и технологий. Так, они уже научились определять по плоским и объемным рисункам будущий рост растений в искусственных условиях. Предполагается, что эта разработка позволит космическим агентствам подбирать растения для выращивания в космосе.
В оборонной отрасли мы тоже не отстаем. Недавно концерн «Созвездие» представил свои разработки радиоэлектронного комплекса для борьбы с беспилотниками.
— У концерна есть серьезные разработки для решения этой задачи на высоком профессиональном уровне методом радиоэлектронной борьбы, подавления — мы давим каналы управления, телеметрии, связи беспилотника, — рассказал глава концерна Алексей Бочаров.
Разработка концерна просто лишает беспилотник возможности быть управляемым.
КСТАТИ
В России недавно появилась Ассоциация разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине. Она будет способствовать внедрению новейших технологий в клиническую практику. Создана Ассоциация в России при поддержке Российской венчурной компании.