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Контроль качества проведут в парке «Острове мечты»
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Контроль качества проведут в парке «Острове мечты» 

Управа района Нагатинский затон 35 минут назад
Фото: Нагатинский затон
Тщательную проверку парковых объектов проведут в «Острове мечты». Информация об этом появилась на официальном портале комплекса градостроительной политики и строительства Москвы 30 июля.
«На социально важных объектах особенно важно высокое качество работ», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Помимо объектов парка «Остров мечты», проверки ждут и другие места. Еще на 52 стройках пройдут исследования качества проводимых работ. Среди объектов проверки будут детские сады, школы, спорткомплекс.
«Если результаты исследований не будут соответствовать принятым нормам, Центр экспертиз сообщит об этом Мосгосстройнадзору и тот примет меры», — подчеркнул Олег Антосенко.
Проконтролируют и работы по возведению Большой кольцевой линии, словом, городские службы стоят на страже безопасности москвичей.
Напоминаем, парк «Остров мечты» расположен на территории Нагатинского затона и начнет свою работу в 2019 году.
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