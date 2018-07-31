В Москве стало больше предпринимателей 

В столице впервые число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) превысило 302 тысячи. При этом общее количество ИП с июня прошлого года в Москве увеличилось на 11,2 процента. Этому в том числе способствует патентная и упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса в городе.
Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики города Владимир Ефимов, чьи слова приводит "Вечерняя Москва". По его словам, только в первом полугодии 2018 года в Москве было зарегистрировано на 12,1 процента больше новых ИП, чем за аналогичный период прошлого года.
"Своих клиентов может найти любой предприниматель, а меры поддержки, которые сегодня существуют в Москве, делают ведение бизнеса в городе понятным и простым", — отметил Владимир Ефимов, подчеркнув, что российская столица является крупнейшим потребительским рынком Европы.
Напомним, ранее сообщалось, что основы предпринимательства могут ввести в школьную программу. Речь об этом шла на Ялтинском международном экономическом форуме. Тогда же президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин рассказал и об увеличении в 2018 году объема поддержки малого и среднего предпринимательства.