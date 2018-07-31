В Москве стало больше предпринимателей

В столице впервые число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) превысило 302 тысячи. При этом общее количество ИП с июня прошлого года в Москве увеличилось на 11,2 процента. Этому в том числе способствует патентная и упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса в городе.

"Своих клиентов может найти любой предприниматель, а меры поддержки, которые сегодня существуют в Москве, делают ведение бизнеса в городе понятным и простым", — отметил Владимир Ефимов, подчеркнув, что российская столица является крупнейшим потребительским рынком Европы.