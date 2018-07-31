Ещё
В Москве стало больше предпринимателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

В Москве стало больше предпринимателей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В столице впервые число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) превысило 302 тысячи. При этом общее количество ИП с июня прошлого года в Москве увеличилось на 11,2 процента. Этому в том числе способствует патентная и упрощенная система налогообложения для малого и среднего бизнеса в городе.
Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики города Владимир Ефимов, чьи слова приводит "Вечерняя Москва". По его словам, только в первом полугодии 2018 года в Москве было зарегистрировано на 12,1 процента больше новых ИП, чем за аналогичный период прошлого года.
"Своих клиентов может найти любой предприниматель, а меры поддержки, которые сегодня существуют в Москве, делают ведение бизнеса в городе понятным и простым", — отметил Владимир Ефимов, подчеркнув, что российская столица является крупнейшим потребительским рынком Европы.
Напомним, ранее сообщалось, что основы предпринимательства могут ввести в школьную программу. Речь об этом шла на Ялтинском международном экономическом форуме. Тогда же президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин рассказал и об увеличении в 2018 году объема поддержки малого и среднего предпринимательства.
Российская Газета: последние новости
"Испанское пекло": Германия пережила самый жаркий день с начала года В ФРГ вновь разрешат воссоединение семей беженцев Руководителей региональных ФСИН будут ротировать каждые 6 лет
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян111
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России233
Лепс ударил Аллу Михееву40
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Захарова оценила новый «удар» по Крыму162
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение