Число зарегистрированных в Москве ИП в июне выросло на 11,2% — до 302 тыс.

Число зарегистрированных в Москве индивидуальных предпринимателей (ИП) в июне 2018 г. за год выросло на 11,2% — до 302 тыс. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы со ссылкой на руководителя ведомства Владимира Ефимова.

«Впервые число зарегистрированных в городе ИП превысило отметку в 300 тыс. На 1 июля нынешнего года в Москве зарегистрированы 302 тыс. 351 индивидуальный предприниматель», — сообщил В. Ефимов, который цитируется в сообщении.

Он отметил, что общее количество ИП с июня прошлого года в Москве увеличилось на 11,2%. «Темп прироста новых ИП также впечатляет: в I полугодии 2018 г. в Москве было зарегистрировано новых ИП на 12,1% больше, чем в январе-июне 2017 г.», — пояснили в пресс-службе.

Говоря о причинах лидерства столицы, В. Ефимов добавил, что Москва является крупнейшим потребительским рынком Европы, в городе много жителей, приезжих, туристов, высокий спрос на товары и услуги совершенно в разных отраслях. «Своих клиентов может найти любой предприниматель, а меры поддержки, которые сегодня существуют в Москве, делают ведение бизнеса в Москве понятным и простым», — подытожил он.

По данным департамента, с 2010 г. количество индивидуальных предпринимателей в столице выросло на 71%. «Более 60% предпринимателей Москвы заняты в сфере услуг, около 25% работают в сфере розничной торговли. Доля ИП, занятых в производственной деятельности, за последние три года увеличилась на 13%», — заключили в пресс-службе.