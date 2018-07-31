В Красноярском крае полицейские в течение часа вывели из леса заблудившегося ягодника

Сообщение о пропаже мужчины поступило в дежурную часть МО МВД России «Енисейский» от местной жительницы. Она рассказала полицейским, что ее 68-летний родственник ранним утром ушел за ягодой и в 16 часов известил ее по сотовому телефону о том, что не может самостоятельно выйти из лесного массива. После этого связь с ним прервалась.

Полицейские незамедлительно выехали на место, обследовали предполагаемый маршрут движения ягодника. Периодически подавая звуковые сигналы с помощью сигнального громкоговорящего устройства служебного автомобиля, в течение часа следственно-оперативная группа обнаружила и вывела из лесного массива мужчину.

В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.