В Москве прошел круглый стол, посвященный отдельным вопросам правоприменения законодательства о закупках, ограничивающим предпринимательскую активность

Москве прошел круглый стол, посвященный отдельным вопросам

правоприменения законодательства о закупках,

ограничивающим предпринимательскую активность

24 июля 2018года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаил Вышегородцев провел заседание круглого стола для предпринимателей и профессионалов в области государственных закупок. Мероприятие было подготовлено с участием Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия Контрактных Отношений». В круглом столе приняли участие члены советов при Уполномоченном, руководители и представители отраслевых ассоциаций, профессиональных сообществ и общественных организаций. Участники обсудили отдельные вопросы правоприменения законодательства о закупках, ограничивающие предпринимательскую активность.

Заседание открыл Михаил Вышегородцев, который обратил внимание на произошедшую трансформацию проблем бизнес-сообщества от имущественно-земельных проблем к проблемам участия в госзаказе и исполнения контрактных обязательств.

Бизнес-омбудсмен отметил, что вопросы, связанные с государственными закупками, постоянно находятся в поле зрения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве, а соответствующие инициативы ежегодно включаются в доклад Мэру Москвы. Ряд инициатив реализован на федеральном уровне.

В июне текущего года на рассмотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации направлен законопроект, призванный усовершенствовать требования к обеспечению заявок на участие в госзакупках банковской гарантией и увеличить число банков, привлекаемых к их выдаче. Данная законодательная инициатива в июле рассмотрена Советом Госдумы и включена в программу работы парламента в осеннюю сессию.

Также Михаил Вышегородцев сообщил, что в рамках проводимого фокус-исследования выделены основные проблемные блоки, устранение которых будет способствовать улучшению ситуации в сфере участия предпринимателей и, особенно субъектов малого и среднего предпринимательства, микропредприятий в государственных закупках.

В ходе обсуждения вопросов, связанных с расширением мер поддержки отдельных категорий хозяйствующих субъектов — участников государственных закупок слово было предоставлено руководителю АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений», руководителю Комитета по госзаказу и развитию предпринимательства МОО МАП Павлу Лисину, который сообщил о предлагаемых дополнительных мерах поддержки микропредприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, региональных организаций инвалидов. О правовом обеспечении наращивания объемов закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций выступила Директор ООО «Центр Эксперт» Елена Вышиванная.

Еще одним значимым блоком вопросов, рассмотренных на мероприятии, были вопросы совершенствования процедур как собственно государственных закупок, так и заключения и исполнения условий контрактов. С сообщениями по данной тематике выступили член Экспертного совета Государственный Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию малого и среднего бизнеса и Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Александр Ильин , руководитель общественной приемной и заместитель руководителя Комитета по госзаказу и развитию предпринимательства МОО МАП Алексей Корнилов , управляющий партнёр ООО «Консалтинговая компания „2Б Диалог“» Борис Богоутдинов, секретарь учебно-методического отдела АНО ДПО «Академия Контрактный Отношений» Илья Губаев, генеральный директор АНО ДПО УЦ «Профуспех» Владимир Немченко.

В заключительной части мероприятия были рассмотрены проблемные ситуации ограничения прав участников государственных закупок.

Помимо вышеназванных вопросов, эксперты обсудили вопросы правовой защиты поставщиков товаров, работ услуг для государственных нужд, исключения поставок контрафактной продукции в рамках госзаказа и связанной с этим маркировки товаров.

В проект резолюции круглого стола включены 20 инициатив, озвученных в ходе круглого стола, по наиболее острым вопросам совершенствования законодательства о закупках, призванных способствовать устранению ограничений предпринимательской активности. Выступающие и участники одобрили резолюцию, и высказали намерения предпринимать дальнейшие шаги по возможной реализации поддержанных инициатив.

Михаил Вышегородцев поблагодарил экспертов за конструктивное обсуждение тем и интересные предложения, и подчеркнул, что своевременное рассмотрение проблемных для бизнеса вопросов позволит предотвратить возникновение значительного числа ситуаций, негативно влияющих на предпринимательскую активность.