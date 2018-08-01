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Пермские общественники проинспектировали психиатрическую больницу на Банной горе
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Пермские общественники проинспектировали психиатрическую больницу на Банной горе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Группа общественного контроля при краевой ОП совместно с представителем уполномоченного по правам человека проверила психиатрическую больницу на Банной горе, сообщает паблик «Пермь Активная». По итогам проверки были отмечены переполненность медучреждения и проблемы с вентиляцией.
«Во «взрослом» корпусе требуется ремонт, не хватает мебели, инвентарь требуют обновления. Из положительных моментов — в корпусе детского отделения сделан ремонт, также в учреждении планируется строительство нового корпуса», — прокомментировал Марк Коробов, руководитель региональной группы общественного контроля при Общественной палате Пермского края.
Общественники не первый раз инспектировали эту больницу. Текущая проверка показала, что часть выявленных ранее проблем решена. Соответствующий акт будет направлен в администрацию учреждения и краевой Минздрав.
Как писал ФедералПресс, Марк Коробов возглавил группу общественного контроля при Общественной палате Прикамья в июле этого года.
Фото: Пермь Активная
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