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С культурой Поднебесной познакомят в Текстильщиках
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

С культурой Поднебесной познакомят в Текстильщиках 

Префектура Юго-Восточного административного округа 48 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Интересующиеся китайской культурой жители ЮВАО смогут узнать о ней в рамках занятий в клубе «Тайго», которые будут проходить на базе культурного центра «Москвич» в Текстильщиках.
— Будут проводиться занятия по изучению культуры, восточной живописи и иероглифов, беседы по истории, философии, мировоззренческим основам традиционного китайского общества, дегустация чаев и стратегическая игра Го (вейцы), развивающая логическое и образное мышление, — сообщили в пресс-службе КЦ «Москвич».
Бесплатные занятия, рассчитанные на взрослую аудиторию, начнутся с 07 ноября. Для участия в заседаниях клуба по интересам необходимо зарегистрироваться на сайте КЦ. Занятия будут проходить по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (499) 178-36-06.
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