Подростки на высотке в Саратове шокировали прохожих криками про «Синего кита»

Жители областного центра сообщили о группе молодых людей, которые подвергали свою жизнь реальной опасности.

В социальной сети «ВКонтакте» саратовец написал, что видел, как 30 июля подростки карабкались по стенам недостроенного высотного здания.

Дети были замечены на Ильинском проезде на строении № 1. «И еще мальчишки выкрикивали: „Синий кит“. Страшно за детей», — сообщает в группе «Саратов онлайн» пользователь.

Напомним, Синий кит — подростковая игра-страшилка «ВКонтакте», организаторов которой преследуют в России из-за обвинений в доведении несовершеннолетних до самоубийства.

Фото: соцсети