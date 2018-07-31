Ещё
Подростки на высотке в Саратове шокировали прохожих криками про «Синего кита»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Подростки на высотке в Саратове шокировали прохожих криками про «Синего кита» 

Новости Саратова 50 минут назад
Фото: Новости Саратова
Жители областного центра сообщили о группе молодых людей, которые подвергали свою жизнь реальной опасности.
В социальной сети «ВКонтакте» саратовец написал, что видел, как 30 июля подростки карабкались по стенам недостроенного высотного здания.
Дети были замечены на Ильинском проезде на строении № 1. «И еще мальчишки выкрикивали: „Синий кит“. Страшно за детей», — сообщает в группе «Саратов онлайн» пользователь.
Напомним, Синий кит — подростковая игра-страшилка «ВКонтакте», организаторов которой преследуют в России из-за обвинений в доведении несовершеннолетних до самоубийства.
Фото: соцсети
Новости Саратова: последние новости
В Саратове загорелся трамвай с пассажирами Уникальны Дом с кариатидами в Саратове сохранят Марс и Луна сойдутся в ночном небе над Саратовом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение369
Запашный экстренно госпитализирован13
В Подмосковье рухнул пешеходный мост26
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»248
Внуки Исмаилова живут в нищете18
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение