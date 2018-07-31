СМИ: власти КНР конфискуют гробы у местных жителей для сохранения земель на востоке страны

ТАСС , 31 июля. Власти китайской провинции Цзянси (восточная часть страны) провели акцию по конфискации и уничтожению гробов, заранее приготовленных для проведения традиционных погребальных церемоний, что вызвало протест у жителей этого региона. Такая практика направлена на сохранение свободных земель в регионе и улучшение экологической ситуации, отмечает во вторник газета South China Morning Post.

По данным издания, за прошедшие выходные власти провели акцию по изъятию гробов у населения нескольких городов Цзянси. Местные жители, пожилые люди в особенности, пытались помешать действиям властей, поскольку многим из них пришлось долгое время копить на изготовление деревянного гроба для погребения по местным традициям. Большое количество гробов были затем уничтожены экскаватором.

После того, как правительство ввело запрет на изготовление и хранение гробов, властям удалось убедить местных жителей добровольно сдать около 5,8 тыс. деревянных изделий. В некоторых городах провинции также назначили вознаграждение в размере 2 тыс. юаней ($290) для желающих отказаться от традиционного погребения, однако эта сумма не покрывает стоимость изготовления деревянного гроба, составляющую около 5 тыс. юаней ($730), отмечает газета.

Политика «ноль захоронений» была введена в Цзянси шесть месяцев назад, власти провинции рассчитывают добиться полного отказа от традиционных захоронений и перехода на кремацию останков к сентябрю этого года, указывает газета. Запрет коснулся также некоторых похоронных ритуалов, таких как установка надгробных камней и сжигание специальных бумажных денег при прощании с усопшим.