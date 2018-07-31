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Когда и где в Ленобласти можно сдать донорскую кровь в августе
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Когда и где в Ленобласти можно сдать донорскую кровь в августе 

Ivyborg.ru 55 минут назад
У каждого третьего жителя земли в течении жизни возникает потребность в переливании крови. В среднем для одного реципиента нужны три донора цельной крови. По информации Центра крови Ленинградской области, в регионе существует острая потребность в донорской крови. Ivbg.ru рассказывает, где и когда в Ленинградской области можно сдать кровь в августе.
Бокситогорский район
Волосовский район
Волховский район
Всеволожский район
Выборгский район
Гатчинский район
Кингисеппский район
Киришский район
Кировский район:
Лодейнопольский район
Ломоносовский район
Лужский район
Приозерский район
Подпорожский район
Сланцевский район
Тихвинский район
Тосненский район
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