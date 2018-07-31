Когда и где в Ленобласти можно сдать донорскую кровь в августе 

У каждого третьего жителя земли в течении жизни возникает потребность в переливании крови. В среднем для одного реципиента нужны три донора цельной крови. По информации Центра крови Ленинградской области, в регионе существует острая потребность в донорской крови. Ivbg.ru рассказывает, где и когда в Ленинградской области можно сдать кровь в августе.
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