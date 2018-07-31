24-25 октября 2018 года пройдет Международный форум современных технологий безопасности SAY FUTURE: Security

Первая в мире хакерская атака произошла задолго до изобретения интернета. В далеком 1903 году, в Лондоне, в здании Королевского Института, итальянский изобретатель Гульермо Маркони готовился продемонстрировать преимущества беспроводной (радио-) связи. По утверждениям изобретателя, перехватить сообщения при этом виде связи было невозможно. Сам Маркони находился за 300 км от Лондона, а в зале института настраивал аппаратуру его соратник Джон Флемминг. Буквально за минуту до начала демонстрации аппарат в аудитории начал издавать характерные звуки морзянки, которые складывались в слова: «Вздор», «Один итальянский парень сильно облапошил публику». Сообщения прекратились за мгновение до начала передач самого Маркони. Демонстрацию провели, но репутация Маркони и Флемминга была подпорчена. Кто же так подшутил над пионерами радио? Дело в том, что телеграфная компания, использующая проводную связь, справедливо подозревала, что изобретение Маркони может принести ей колоссальные убытки. И, для того, чтоб опорочить ноу-хау, наняла британского иллюзиониста и большого энтузиаста беспроводной связи Невила Маскелина. Маскелин был обозлен на Маркони, за то, что тот запатентовал технологию, которую фокусник с успехом использовал за три года до этого.

С тех пор информационные технологии проделали огромный путь. И актуальность защиты данных передаваемых с помощью этих технологий росла вместе с их развитием. С изобретением интернета, который за пару десятилетий из всемирной паутины (World Wide Web) превратился в мировой информационный океан, необходимость защиты информации превратилась в обязательное условие выживания в этом океане. Потому что хищники, обитающие в его глубинах, используют любую уязвимость в Вашей защите, чтобы добраться до Вашей информации и Ваших денег, что, в конечном итоге, одно и тоже.

Одним из основополагающих факторов обеспечения кибербезопасности является информационная грамотность и осознание необходимости обеспечивать эту безопасность. Человек, легкомысленно кликающий ссылку, пришедшую на электронную почту с незнакомого адреса подобен тому, кто заходит в темную подворотню, в плохом районе, с завязанными глазами и кошельком в руке. Большая часть киберпреступлений становится возможна благодаря человеческому фактору, а не пробелам и уязвимостям в системах компьютерной обороны коммерческой компании или плохом антивирусе на домашнем ПК. Незаблокированный компьютер сотрудника, ушедшего на обед, личные флэшки, скачивание нелицензионного ПО с первых попавшихся сайтов… Список можно пополнять долго.

Об основных аспектах кибербезопасности, об известных киберпреступлениях и преступниках (цитата одного из них вынесена в эпиграф) вы узнаете, если посетите Международный форум современных технологий безопасности SAY FUTURE: Security где, в рамках трека «Кибербезопасность» выступят эксперты и спикеры:

• Керценбаум Кирилл Михайлович, Директор по развитию бизнеса Group-IB — Современная киберпреступность и основы кибербезопасности;

Рустэм Хайретдинов — генеральный директор компании Attack Killer, вице-президент ГК InfoWatch — Корпоративная безопасность: как выстроить инфраструктуру и дисциплинировать людей;

Чижов Александр , Генеральный директор ООО «Агрегатор» — Кибербезопасность в системах видеонаблюдения.