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Толпа грабителей до потери сознания избила прохожего в Краснодаре
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Названы имена убитых россиян в Африке

Толпа грабителей до потери сознания избила прохожего в Краснодаре 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Конфликт с группой пьяных молодых людей завершился для жителя Краснодара нокаутом и утратой сотового телефона и денег. Жестокая расправа попала в объектив камеры наблюдения.
Нападение произошло на Красноармейской улице и, судя по всему, было немотивированным. На кадрах видно, как молодой человек в белой футболке с рюкзаком за спиной пытается уйти от донимавшей его расспросами пьяной компании, но безуспешно. Один из приятелей остановил его и неожиданно нанес мощный удар по лицу, после чего прохожий рухнул на асфальт как подкошенный. Нападавшего это не остановило, и он еще четыре раза ударил кулаком по голове не оказывавшего сопротивление молодого человека.
Пока «победитель» хвастался нокаутом, его приятели обыскали поверженного противника и забрали всю наличность и телефон, а самого пострадавшего, находившегося в бессознательном состоянии, оставили лежать на асфальте.
Сообщений о задержании злоумышленников не поступало, о состоянии здоровья потерпевшего ничего не известно.
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