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«Это как прыгнуть с парашютом». В Сургуте прошел экстремальный забег
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

«Это как прыгнуть с парашютом». В Сургуте прошел экстремальный забег 

АиФ Югра 56 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Сургуте прошел массовый забег с препятствиями «Стальном характере». Участие в нем приняли более 1500 человек, участников приехали поддержать сотни зрителей. Экстремальный забег прошел 28 июля на территории горнолыжного комплекса «Каменный мыс».
Ни насекомые, ни сильная жара, которая несколько дней стояла в округе, не остановили участников: «Это как прыгнуть с парашютом — сначала страшно, а потом гордишься этим поступком. Это до того необычные ощущения, что даже описать сложно. Очень круто», — рассказал Сергей Юраев.
К финишу пришли все 1500 участников, перед этим приняв ледяную ванну, пройдя колючую проволоку и четырехметровый бастион.
По словам организаторов, дойти до финиша — главная цель забега. Команды в «Стальном характере» не соревнуется между собой, а пытаются показать свой лучший результат.
Отметим, что совсем скоро 11 августа — «Стальной характер» состоится в Тюмени. Традиционно именно он становится самым массовым; в этом году в нем ожидается участие 3 000 человек.
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