Сумасшедший пиар: на что готовы ярославские депутаты ради мандатов

Кандидат в депутаты областной думы Юлия Миронова

Обклеенные листовками кандидатов в депутаты подъезды, остановки и даже мусорные урны — это прошлый век. Да ещё и раздражает избирателей. Самые продвинутые кандидаты в депутаты Ярославской областной думы ищут новые способы, как привлечь к себе внимание ярославцев. И находят.

Мы собрали в этой подборке самые странные, неординарные и даже противные пиар-уловки, на которые идут кандидаты накануне выборов в областную думу (выборы пройдут 9 сентября).

В розовом пеньюаре

Она планирует работать с избирателями с помощью «силы добра» и готова выйти на пробежку в розовом пеньюаре. На её предвыборных плакатах сердечки и розовый цвет. Представляем вам кандидата в депутаты областной думы, депутата муниципалитета 33-летнюю Юлию Миронову.

Необычные листовки

— Моя стратегия — это сила добра, — пишет Юлия на Facebook, где она развернула свою кампанию особенно ярко. — Я смотрю ленту и вижу много постов недовольства расклейкой кандидатов у подъезда. С одной стороны понимаю, что такие вещи нужны для поднятия узнаваемости, с другой — осознаю и рост раздражения жильцов. Однако без плакатов кандидат не обойдётся. Они уже развешены по городу, узнать их можно по сердцечкам в виде галочки для голосования. Авторы этой идеи уверены, что это — удачный ход.

Измазали подъезд

Если это и был пиар, то очень грязный. И вонючий в прямом смысле слова. В Ярославле вандалы загадили подъезд новостройки с первого по двадцатый этаж. Жители дома, пользующиеся, в основном, лифтами, не сразу заметили измазанные фекалиями перила и забрызганные стены. Это стало шоком для уборщицы по имени Анна.

Подъезд дома, который загадили вандалы

— Я так разнервничалась, когда это увидела, аж руки затряслись, — возмущается женщина. — Нормальные люди такое сделать не могли. И ведь это всё теперь быстро не отмыть. Что теперь делать, я не знаю. Может, буду увольняться.

В этом доме у кандидата Романа Слонина находится офис его фирмы

Совпадение? Но именно в этом подъезде располагается офис строительной фирмы кандидата в депутаты областной думы Романа Слонина. У дверей его компании — чисто. В политических кругах считают, что жители дома пострадали именно из-за разборок двух кандидатов в депутаты. Вторым называют Сергея Балабаева , который является конкурентом Слонина по округу. Мы дозвонились до обоих кандидатов и публиковали их мнения тут.

«Мы с Тамарой ходим парой»Мода на пиар сразу двух кандидатов пришла ещё несколько лет назад. Но эти два кандидата в депутаты областной думы от «Единой России» решили сделать ставку на пару. Роман Фомичёв Евгений Чуркин просто не отходят друг от друга: они вместе фотографируются у ямы на дороге, вместе ставят новую дизайнерскую лавочку в Павловской роще, и всюду появляются вместе.

Роман Фомичёв и Евгений Чуркин везде появляются вместе

Если вы увидите в городе пока ещё действующего депутата облдумы Романа Фомичёва, то, присмотритесь: где-то рядом ходит и Евгений Чуркин.

— Никто, кроме нас… с вами! — написал однажды в своём Facebook Роман Фомичёв. Засветился в международном скандале

Очень странное видео из Донбаса вдруг стало разлетаться между пользователями интернета в Ярославле. На нём защитники Донбаса в казачьей форме обращаются к ярославцам.

— Мы знаем, что этой осенью у вас пройдут выборы. И от партии КПРФ баллотируется Эльхан Мардалиев . Мы хорошо знаем этого человека и считаем своим долгом предупредить вас, — говорят молодые военные. — В 2015 году он приезжал в Луганск с гуманитарной миссией. Под видом гуманитарной помощи возили скрабы для тела, шампуни и пена для ванн, а также детское питание и детские вещи. Через своих посредников он продавал это на рынках Луганской народной республики.

Кандидата в депутаты обвинили в мародерстве на Украине

Странный ролик, неожиданное обвинение. Сам кандидат в депутатыо облдумы Эльхан Мардалиев молчать не стал.

— К великому сожалению, еще много еще подобного рода «сенсаций и разоблачений» появится за эти месяцы, много небылиц придумают, много грязи и гадостей выльют на меня, на КПРФ, — говорит Эльхан Мардалиев. — Сбор гуманитарной помощи — это очень трудоемкий процесс, в котором участвуют десятки людей. А в нашем случае — сотни неравнодушных жителей Ярославля и области. За что им огромная благодарность! У нас состоялось девять поездок в Луганск. Один раз в поездке даже приняла участие московская журналистка. Машины шли без остановок, набитые под завязку, так как мы старались минимизировать транспортную составляющую доставки. То есть свидетелей того, что мы везли, более чем достаточно. Видео сделано «топорно», они лгут, это 100%. Одно в этой истории ясно точно — для кандидата в депутаты это оказалось большим пиаром, ведь о нём написали многие ярославские СМИ.