Волонтёрский десант убрался на карьерах

Фото из социальной сети «ВКонтакте»

Каждый год группа волонтёров убирается на Улыбышевском карьере, одном из самых популярных мест отдыха во Владимирской области . Несмотря на жаркую погоду, а столбики термометров в этот день достигали отметки в 30 градусов, полсотни жителей региона, вооружившись пакетами, приняли чистить территорию отдыха от мусора.

Субботник прошёл под лозунгом «Чистый пляж — чистая совесть». Примечательно, что люди, которые привыкли здесь отдыхать сами и создают эти самые отходы. И никто не может понять, почему после себя необходимо оставлять эти самые горы мусора.

Из отдыхающих возле воды людей, только двое присоединились к акции. Видимо, им самим не очень приятно загорать рядом с бутылками и пакетами. «Фишкой» уборки стал раздельный сбор мусора — в один пакет стекло, в другой пластик, а всё остальное в третий. За несколько часов субботника волонтёрам удалось собрать более 530 мешков с отходами.

Каждый год встаёт вопрос, а кто же реально должен присматривать за «надлежащим состоянием» данной территории. С одной стороны карьер относится к администрации Судогодского района, а с другой — большая часть отдыхающих приезжает из Владимира. Но самый весомый аргумент — это место для отдыха считается нелегальным. По сути дела все, кто приезжают сюда купаться, здорово рискуют, если не утонуть в глубоком карьере, то получить штраф от надзорных органов.

К слову, во Владимире есть четыре официальных места отдыха людей на водоёмах, но все они закрыты для купания, так решил Роспотребнадзор после взятия проб воды. Поэтому люди и едут отдыхать в те места, где всякой гадости, намного меньше, но здорово рискуют своим здоровьем.

Волонтёры уверены, что подобного рода мероприятия по уборке, во-первых, сплачивают коллектив, а, во-вторых, если удастся переманить «на светлую сторону» двух-трёх человек, то это уже означает маленькую победу.