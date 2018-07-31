«Мособлэнерго» введет запрет на плановые отключения из-за выборов главы Подмосковья

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Крупнейшая энергоснабжающая компания Московской области «Мособлэнерго» введет запрет на плановые отключения и ремонты в связи с выборами губернатора Подмосковья с 7 до 10 сентября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Для обеспечения максимальной надежности электроснабжения с утра 7 сентября до утра 10 сентября в АО «Мособлэнерго» будет введен режим «технологической тишины». Он подразумевает под собой полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений", — говорится в сообщении.

Дополнительно к этому «Мособлэнерго» организует в этот период круглосуточное дежурство руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

"В зоне ответственности АО «Мособлэнерго» находится 61 муниципальное образование, в каждом из которых будут проходить выборы. Перебоев в подаче электричества на избирательные участки мы не ждем, но необходимо предусмотреть все сценарии", — процитировали в пресс-службе компании руководителя департамента оперативно-технологического управления Сергея Иванцова.

Выборы губернатора пройдут в единый день голосования — 9 сентября. Также в этот день пройдут 43 голосований по выборам глав районов, городских и сельских поселений и муниципальных депутатов в 18 муниципалитетах региона.