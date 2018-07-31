У тверского водоканала новый логотип — символ круговорота воды

У предприятия ООО «Тверь Водоканал», которое теперь находится в региональной собственности, появился новый фирменный знак. Сейчас идет процесс внедрения логотипа: разработаны фирменные бланки, брендирован сайт и офис компании и часть автопарка. В ближайшее время наклейки с новым логотипом появятся на всей спецтехнике предприятия, а также на квитанциях.

Новый логотип состоит из двух стилизованных стрелок синего и зеленого цветов, скомпонованных таким образом, чтобы подчеркнуть их тесную взаимосвязь. Фирменный знак дополнен слоганом «Для города и для каждого», выражающим миссию и значимость предприятия.

— Идея со стрелками не нова, но нас она привлекла именно простотой формы и смысла. А самое главное, что концепт родился внутри предприятия. Мы проводили внутренний конкурс среди наших сотрудников. Было довольно много интересных идей, эта показалась нам самой удачной и впоследствии получила одобрение Совета директоров, — говорит и.о.генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.