Ещё
У тверского водоканала новый логотип — символ круговорота воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

У тверского водоканала новый логотип — символ круговорота воды 

tvernews.ru 59 минут назад
Фото: tvernews.ru
У предприятия ООО «Тверь Водоканал», которое теперь находится в региональной собственности, появился новый фирменный знак. Сейчас идет процесс внедрения логотипа: разработаны фирменные бланки, брендирован сайт и офис компании и часть автопарка. В ближайшее время наклейки с новым логотипом появятся на всей спецтехнике предприятия, а также на квитанциях.
Новый логотип состоит из двух стилизованных стрелок синего и зеленого цветов, скомпонованных таким образом, чтобы подчеркнуть их тесную взаимосвязь. Фирменный знак дополнен слоганом «Для города и для каждого», выражающим миссию и значимость предприятия.
— Идея со стрелками не нова, но нас она привлекла именно простотой формы и смысла. А самое главное, что концепт родился внутри предприятия. Мы проводили внутренний конкурс среди наших сотрудников. Было довольно много интересных идей, эта показалась нам самой удачной и впоследствии получила одобрение Совета директоров, — говорит и.о.генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.
Направленная вверх синяя стрелка символизирует воду, поднятую из недр земли и доставленную потребителям Твери. Зеленая стрелка, направленная вниз, обозначает очищенную воду, которую предприятие возвращает в экосистему региона.
tvernews.ru: последние новости
В Тверской области смертность пациентов в больницах превышает средний показатель по России В Твери на здании УФСИН установили мемориальную доску в честь Александра Савихина Проект Илона Маска - поезд со скоростью 1200 км/час, предлагают пустить из столицы в Тверь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение370
Запашный экстренно госпитализирован13
В Подмосковье рухнул пешеходный мост27
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»249
Внуки Исмаилова живут в нищете19
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение