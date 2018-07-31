Мосприрода объявляет конкурс сказочников 

Отдел экологического просвещения Дирекции природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» приглашает всех желающих принять участие в литературно-экологическом конкурсе экосказок «Там, на неведомых дорожках».
Все мы в детстве любили читать и слушать сказки. Это не только приятное времяпрепровождение, но и важный элемент воспитания. Вместе с Мосприродой вы можете сами стать сказочниками: сочинить свое волшебное повествование, которое будет учить беречь и любить окружающий мир.
Работы оцениваются в различных номинациях:
— учащиеся 1-4 классов
— учащиеся 5-8 классов
— учащиеся 9-11 классов
— взрослые.
Конкурс проводится с 1 августа по 1 декабря 2018 года.
Работы необходимо присылать на электронную почту troparevo_oopt@mail.ru c пометкой «Экосказка» или приносить в Дирекцию природных территорий «Тропарево» и «Теплый Стан» по адресу: ул. Островитянова, 10 по будням с 8:00 до 17:00.
Итоги конкурса будут подведены в декабре 2018 года. Победитель в каждой номинации будет награжден памятным подарком.
Все подробности конкурса можно узнать здесь.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 (495) 336-35-38 (отдел экологического просвещения).
Об этом сообщается на странице заказники Тропаревский и Теплый Стан Мосприрода «ВКонтакте».