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Плановая проверка АО «Транснефть — Верхняя Волга» закончилась обнаружением 229 нарушений
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Плановая проверка АО «Транснефть — Верхняя Волга» закончилась обнаружением 229 нарушений 

Вести Подмосковья 59 минут назад
Как сообщается на сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), была проведена плановая проверка АО «Транснефть — Верхняя Волга», в ходе которой было проверено 27 опасных объектов.
Выявлено 229 нарушений требований промышленной безопасности.
Предприятие должно заняться консервацией и техническим перевооружением опасных производственных объектов. Требуется уделять вниманию организации и осуществлению производственного контроля.
По результатам проверки составлен акт и предписание для устранения выявленных нарушений в срок. Возбуждено 27 дел об административных нарушениях.
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