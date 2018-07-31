Плановая проверка АО «Транснефть — Верхняя Волга» закончилась обнаружением 229 нарушений

Как сообщается на сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), была проведена плановая проверка АО «Транснефть — Верхняя Волга», в ходе которой было проверено 27 опасных объектов.

Выявлено 229 нарушений требований промышленной безопасности.

Предприятие должно заняться консервацией и техническим перевооружением опасных производственных объектов. Требуется уделять вниманию организации и осуществлению производственного контроля.

По результатам проверки составлен акт и предписание для устранения выявленных нарушений в срок. Возбуждено 27 дел об административных нарушениях.