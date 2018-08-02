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Во славу Рязани отслужили торжественный молебен
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Во славу Рязани отслужили торжественный молебен
АиФ Рязань
1 час назад
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МедиаРязань
2 августа на площади перед Успенским собором рязанского кремля прошло торжественное богослужение во славу
Рязани
, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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