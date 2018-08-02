Ещё
Во славу Рязани отслужили торжественный молебен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во славу Рязани отслужили торжественный молебен 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: МедиаРязань
2 августа на площади перед Успенским собором рязанского кремля прошло торжественное богослужение во славу Рязани, сообщает пресс-служба горадминистрации.
АиФ Рязань: последние новости
Теперь без очередей. В Рязани открыли новое здание МРЭО В рязанском СИЗО нарушили условия содержания подследственных Ушел из жизни глава Гавриловского поселения Спасского района
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета48
У России таких ракет нет. И не будет163
Королеву красоты убили на глазах у туристов14
Украинские военные заявили о масштабном «котле»208
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона177
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение