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Программу празднования Дня города Рязани изменили
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Программу празднования Дня города Рязани изменили 

АиФ Рязань 55 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В более подробной программе указано, что перед выступлением Олега Газманова выступит ВИА «Синяя птица», а праздник «Рязань — столица ВДВ» перенесли на стадион «Спартак».
Подробная программа мероприятий на День города Рязани:
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