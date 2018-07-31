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Программу празднования Дня города Рязани изменили
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Программу празднования Дня города Рязани изменили
АиФ Рязань
55 минут назад
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Фото:
АиФ Рязань
В более подробной программе указано, что перед выступлением
Олега Газманова
выступит ВИА «Синяя птица», а праздник «
Рязань
— столица ВДВ» перенесли на стадион
«Спартак»
.
Подробная программа мероприятий на День города Рязани:
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