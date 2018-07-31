Ещё
«Я открыт для общения»: заказчик убийства Брудного в Волгограде зовет на откровенные разговоры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я открыт для общения»: заказчик убийства Брудного в Волгограде зовет на откровенные разговоры 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Заказчик убийства Брудного заявил, что готов откровенно ответить на любые вопросы волгоградских журналистов.
Своей вины в преступлении Александр Геберт так и не признал
Рукописные послания от Александра Геберта представителям СМИ еще до начала судебного заседания раздал его адвокат.
— Здравствуйте. Меня зовут Геберт Александр Александрович, — обратился предполагаемый заказчик убийства в своем письме. — Вы присутствуете на заседаниях, которые проходят в отношении меня в качестве обвиняемого. Если у Вас имеются вопросы ко мне на интересующие Вас темы, то я готов на вопросы отвечать. Этим письмом я хочу показать, что я открыт для общения с Вами. В остальном выбирать Вам.
Пустят ли журналистов на встречу с арестованным мужчиной, пока неизвестно.
На прошлом судебном заседании стало известно, что Александр Геберт планировал расквитаться с известным в городе предпринимателем Евгением Молодцовым, известным, как Молодец. В последний момент заказчики убийства спутали все карты и изменили имя жертвы на Сергея Брудного. Подробности четко спланированного преступления читайте в нашем репортаже.
v1.ru: последние новости
Дольщики ЖК «Династия» отправили «змейку» из фото чиновников на помойку и Путину Восход «кровавой» Луны: самое долгое лунное затмение за 100 лет В Волгограде на 7-ой Гвардейской взялись за старый заброшенный сквер
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила новый «удар» по Крыму104
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост243
Россия и Казахстан отказались от важного соглашения17
«На меня нападут, если я буду ходить по Москве в вышиванке?»21
Сестры Хачатурян заявили о нарушении их прав152
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:22
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
Украина Армия
02:16
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Шоу-бизнес
00:56
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
01:38
Машинное обучение дало роботу ловкую руку
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение