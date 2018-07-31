«Я открыт для общения»: заказчик убийства Брудного в Волгограде зовет на откровенные разговоры

Заказчик убийства Брудного заявил, что готов откровенно ответить на любые вопросы волгоградских журналистов.

Своей вины в преступлении Александр Геберт так и не признал

Рукописные послания от Александра Геберта представителям СМИ еще до начала судебного заседания раздал его адвокат.

— Здравствуйте. Меня зовут Геберт Александр Александрович, — обратился предполагаемый заказчик убийства в своем письме. — Вы присутствуете на заседаниях, которые проходят в отношении меня в качестве обвиняемого. Если у Вас имеются вопросы ко мне на интересующие Вас темы, то я готов на вопросы отвечать. Этим письмом я хочу показать, что я открыт для общения с Вами. В остальном выбирать Вам.

Пустят ли журналистов на встречу с арестованным мужчиной, пока неизвестно.

На прошлом судебном заседании стало известно, что Александр Геберт планировал расквитаться с известным в городе предпринимателем Евгением Молодцовым, известным, как Молодец. В последний момент заказчики убийства спутали все карты и изменили имя жертвы на Сергея Брудного. Подробности четко спланированного преступления читайте в нашем репортаже.