Дальность наблюдения на самом большом телескопе в Евразии увеличится в полтора раза

Телескоп начнет работу осенью этого года. Чтобы не деформировать весящее более 40 тонн зеркало во время поворотов телескопа его поддерживают 60 специальных разгрузок, на каждую из которых приходится определенный вес. Они помогают зеркалу сохранить параболическую форму.

"Установленное специалистами Ростеха зеркало диаметром шесть метров является ключевым элементом БТА. В настоящий момент производится финальная регулировка формы поверхности зеркала, замеряется кривизна, определяется отклонение зеркальной поверхности от заданной формы, в результате чего будут скорректированы механизмы разгрузки, на которых лежит зеркало", — сообщается в пресс-релизе.

На заключительном этапе специалисты с помощью специальной вакуумной установки нанесут отражающее покрытие. «Сочетание большого размера зеркала и уникальных светоотражающих оптических свойств позволит российским ученым на протяжении ближайших десятилетий работать на одном из самых современных телескопов в мире. Новая оптика увеличит дальность наблюдения в 1,5 раза, что значительно расширит горизонт исследований», — отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Телескоп БТА работает с 1975 года. 18 лет он считался самым крупным среди оптических телескопов мира — до 1993 года, когда телескоп с зеркалом большего размера появился на Гавайях. БТА построили в Карачаево-Черкесии на высоте 2070 метров над уровнем моря. Это первый телескоп, управление которым выполнялось с помощью ЭВМ отечественной разработки, созданной для этого телескопа.

Масса телескопа в сборе составляет 850 тонн. БТА, по данным Ростеха, является самый большим оптическим телескопом в Евразии.