Ещё
Россия вошла в топ стран с самым быстрым интернетом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Россия вошла в топ стран с самым быстрым интернетом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эксперты составили рейтинг государств с наивысшим качеством интернет-соединения.
Британские специалисты собирали данные о широкополосном интернете за двенадцать месяцев в 200 странах и регионах земного шара. О качестве интернет-соединения эксперты судили по количеству времени, которое надо потратить на то, чтобы скачать фильм в пять гигабайт при средней скорости подключения в стране.
Как отметили составители топа, средняя скорость интернет-подключения в мире выросла за год на 23 процента.
Россия оказалась на сорок седьмом месте рейтинга. Тройку победителей замыкают Швеция и Дания, занявшие второе и третье места соответственно.
Первое же место и статус государства с самым качественным интернетом достались Сингапуру.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Байкер Хирург рассказал, как побил Доренко Жители Антипихи, чьи дома ушли под воду, ждут помощи «Под угрозой безопасность всего региона!» Владельцы элитных домов под Челябинском сливают свои помои в Миасс
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение370
Запашный экстренно госпитализирован13
В Подмосковье рухнул пешеходный мост27
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»249
Внуки Исмаилова живут в нищете19
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение