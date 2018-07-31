Россия вошла в топ стран с самым быстрым интернетом

Эксперты составили рейтинг государств с наивысшим качеством интернет-соединения.

Британские специалисты собирали данные о широкополосном интернете за двенадцать месяцев в 200 странах и регионах земного шара. О качестве интернет-соединения эксперты судили по количеству времени, которое надо потратить на то, чтобы скачать фильм в пять гигабайт при средней скорости подключения в стране.

Как отметили составители топа, средняя скорость интернет-подключения в мире выросла за год на 23 процента.

Россия оказалась на сорок седьмом месте рейтинга. Тройку победителей замыкают Швеция Дания , занявшие второе и третье места соответственно.