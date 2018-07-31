Тайны колхидского леса

Грузия — это не только вино и вкусная еда. Это еще и дикая природа, красивые горы и чудом сохранившийся колхидский лес, в котором миллионы лет назад гуляли динозавры. И для того, чтобы в этом убедиться, туристы совершают путешествие в доисторическую Имеретию.

Имеретия расположена на Западе Грузии. Здесь субтропический, влажный климат. Зимой — совсем не холодно, ну, а летом — довольно жарко. Имеретию называют краем реликтовых лесов и красивых водопадов, древних монастырей и таинственных пещер. Красота природы в античные времена поразила самих аргонавтов. Согласно приданию, Ясон именно в этой священной роще должен был отыскать чудо-дерево, на котором должно было висеть золотое руно.

В тайны этого леса местные верят до сих пор. Впрочем, как и в легенду о «золотом руне». Лаша Эрбелидзе — родом отсюда. Коренной имеретинец. Живет в Кутаиси . По окончании географического факультета Кутаисского университета, пришел работать сюда, в заповедник Сатаплия. Сначала гидом, а теперь — старший научный сотрудник.

«Золотое руно, которое приносило людям счастье и богатство в этом лесу охранял свирепый дракон. Царь Колхиды Ээт только ему доверял главное сокровище. В густых зарослях царили мрак и полутьма. Стволы самшитов, тисов, дубов были окутаны шубой из изумрудного мха. А корни деревьев словно змеи переплетались между собой. Этот лес сохранился до наших дней. Ему много миллионов лет», — рассказывает Эрбелидзе.

Следы динозавров в заповеднике Сатаплия

В этот павильон из стекла и металла приходят сотни туристов для того, чтобы увидеть невероятное. Следы динозавров. Обитали они на этой территории много миллионов лет тому назад. 60-80 миллионов лет назад здесь был совершенно другой ландшафт. Вдоль берега моря гигантские животные гуляли в поисках пищи.

«Считается, что динозавры прошли по известняку, который был мягким. Позже он затвердел. Есть версия, что его засыпало вулканическим пеплом. Совсем рядом был потухший вулкан. Вот этим следам 150 миллионов лет», — говорит Лаша Эрбелидзе.

Следов на этом небольшом участке много. Причем относятся они к разным периодам. Те, что постарше — мелового периода. А это уже совсем другой слой. Он сравнительно молодой.

«Это уже другие следы. Им 60-70 миллионов лет. И они остались на другом слое. Он сравнительно молод. Пласты со следами динозавров разнятся по внешнему виду. Во времени период их образования отличается в несколько десятков миллионов лет. Так что доисторические существа — хищные и травоядные — никогда друг с другом не встречались», — отмечает имеретинец.

Это место приобрело мировую известность благодаря преподавателю местной школы, краеведу Петре Чабукиани. Он в свободное от уроков время изучал колхидский лес и набрел на следы динозавров. В конце 30-х годов прошлого века на этом месте был создан природный заповедник. Однако защитить следы тогда не догадались. Любознательные туристы топтали этот известняк, уничтожая исторические факты. И лишь в двухтысячных был построен этот павильон, который ежедневно посещают многочисленные туристы.

«Судя по следам, эти животные могли быть размером не больше двух метров. А что, крокодил разве сегодня редкость на планете? А гигантские черепахи со дна морей и океанов? Между прочим, птеродактиль по своим размерам соответствовал индейке и похож на летучую мышь. Так что эволюция видоизменила этих существ. Сделала более мобильными и менее агрессивными. Это конечно же лишь гипотеза», — говорит Лаша Эрбелидзе..

Гипотеза гипотезой, но в этом заповеднике явно ощущаешь себя как в парке Юрского периода. А это значит — дракон из мифа про аргонавтов не такой уж и мифический. Теперь осталось выяснить, каким же образом Ясон и его команда оказались здесь. Есть предположение, что приплыли они по подземным рекам.

Пещера Прометея — подземное царство, открытое благодаря Холодной войне

Для того, чтобы попасть в имеретинское подземелье, необходимо спуститься по крутым лестницам. Впереди — пещера Прометея. Как рассказывает спелеолог Анна Кутателадзе, ее обнаружили в начале 80— х годов прошлого века. И все благодаря Холодной войне. Тогда ученым было дано поручение искать в горах пещеры под бомбоубежища на случай атомной войны. Вот в горах Имеретии и было обнаружено подземное царство.

По легенде в этих местах был прикован легендарный Прометей. Древнегреческого героя наказали за огонь, который он передал людям. Пещера Прометея — самая большая в Европе, практически город.

«Вода, которая капает сверху — это грунтовая вода. Содержит разные минералы. Кальций, магний, глину, соли. Со временем эта вода кристаллизуется. Образования, которые растут сверху вниз называются сталактиты. Которые растут снизу вверх — это сталагмиты. А когда они соединяются, то называются сталагнаты. И нужно примерно 100 лет, то есть один век, чтобы этот сталактит вырос на один сантиметр. Нашей пещере несколько миллионов лет, как считают наши ученые», — рассказывает Анна Кутателадзе.

Общая протяженность лабиринтов этого подземелья 12 километров. Но, как говорят специалисты, — это не предел. Говорят, что есть выход отсюда, из пещеры Прометея — к Черному морю. А это более ста километров. В лабиринтах пещеры ощущаешь себя вне пространства, вне времени. Мобильная связь здесь не работает, интернета тоже нет. Главное — дышится легко. В этой пещере постоянная температура и зимой и летом +14 — +16 градусов. А когда летом на дворе выше тридцати, то оказавшись здесь, ощущаешь небольшой дискомфорт. Но потом привыкаешь и становится даже приятно.

Подземные реки, по которым плыли аргонавты

Тишину подземелья нарушает звук мотора. Появляются лучи от фар и как в фильмах о научной фантастике появляется лодка. Чем глубже мы заплываем в это тоннель, тем прохладнее становится.

Вот и разгадка: в этом подземелье есть и реки, и возможность по ним плавать. Так что аргонавты вполне могли проделать этот путь и оказаться в пещере, а затем и в колхидском лесу.

Природа Грузии, горы и подземелья, реки и леса хранят много тайн и секретов. В некоторые из них можно верить, в некоторые — нет. Мифы и легенды ведь тоже кто-то придумывал. Но следы динозавров подделать уж точно невозможно. Но главное заключается в том, что путешествовать по Грузии очень интересно. И каждый, кто отправится в путь, откроет свои тайны и придумает свои мифы, которые потом будет рассказывать своим друзьям.

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