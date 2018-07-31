Расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится в августе из‑за ремонта путей

В августе на Павелецком направлении Московской железной дороги железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на первом главном пути перегона Кашира Ступино , из-за этого в расписании электричек произойдут изменения, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В ходе ремонта специалисты планируют заменить рельсошпальную решетку, провести глубокую очистку щебеночного балласта и выполнить укладку рельсовых плетей — основу так называемого бесстыкового пути. Работы проведут на участке протяженностью более 8 километров. 2, 3 и с 13 по 22 августа железнодорожники будут выполнять ремонт с 4:00 до 12:00.

«Самый масштабный этап работ пройдет с 4 по 10 августа по технологии «закрытый перегон», которая позволит провести ремонт в сжатые сроки. Применение «закрытого перегона» предполагает временное закрытие ремонтируемого участка для движения поездов. На этот период диспетчеры МЖД организуют пропуск составов по соседнему пути в реверсивном режиме — поочередно в обе стороны», — говорится в материале.

Обращаем внимание пассажиров, что в дни работ на участках Жилево — Кашира, Кашира — Ступино, Ступино — Михнево , Ступино — Жилево, Барыбино — Ступино из расписания будут выведены несколько пригородных поездов. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.