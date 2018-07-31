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Расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится в августе из‑за ремонта путей
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Расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится в августе из‑за ремонта путей 

РИАМО 1 час назад
В августе на Павелецком направлении Московской железной дороги железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы на первом главном пути перегона Кашира — Ступино, из-за этого в расписании электричек произойдут изменения, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
В ходе ремонта специалисты планируют заменить рельсошпальную решетку, провести глубокую очистку щебеночного балласта и выполнить укладку рельсовых плетей — основу так называемого бесстыкового пути. Работы проведут на участке протяженностью более 8 километров. 2, 3 и с 13 по 22 августа железнодорожники будут выполнять ремонт с 4:00 до 12:00.
«Самый масштабный этап работ пройдет с 4 по 10 августа по технологии «закрытый перегон», которая позволит провести ремонт в сжатые сроки. Применение «закрытого перегона» предполагает временное закрытие ремонтируемого участка для движения поездов. На этот период диспетчеры МЖД организуют пропуск составов по соседнему пути в реверсивном режиме — поочередно в обе стороны», — говорится в материале.
Обращаем внимание пассажиров, что в дни работ на участках Жилево — Кашира, Кашира — Ступино, Ступино — Михнево, Ступино — Жилево, Барыбино — Ступино из расписания будут выведены несколько пригородных поездов. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.
Ознакомиться с ними можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).
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