Сенатор призвал Минздрав помочь инвалидам в регионах с прохождением медкомиссий

Как сообщил сенатор корреспонденту ТАСС, в ходе работы в его регионе выяснилось, что инвалиды сталкиваются с проблемами с прохождением медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности и разработки индивидуальной программы реабилитации, если адреса регистрации и фактического места жительства различаются. В то же время этот порядок урегулирован постановлением правительства РФ от 20 февраля 2006 года. Тем не менее, ряд его положений «трактуются поликлиниками по-своему», констатировал Кутепов.

"Фактически ситуация складывается таким образом, что для прохождения комиссии пациент должен находиться по месту регистрации, то есть инвалида необходимо, в случае отличия адреса проживания от адреса регистрации, доставить в поликлинику по месту его регистрации, а это бывает другой район города и другой регион", — указал сенатор. Это, продолжил он, создает большой риск для здоровья. Вторая проблема заключается в том, что «медицинская комиссия состоит из нескольких врачей-специалистов, в количестве не менее пяти», и по месту регистрации она «не собирается в полном составе в конкретный день».

Кроме этого, комиссия в поликлинике не принимает результаты обследований, проведенных в медицинских стационарах, где инвалид находился на обследовании или лечении. В связи с этим Кутепов обращается к министру здравоохранения с просьбой «рассмотреть возможность направления разъяснений в регионы, содержащих пошаговый порядок выполнения положений» постановления кабинета министров относительно проведения медико-социальной комиссии по месту пребывания инвалида. Он указывает и на необходимость организации приема инвалидов всеми специалистами в один день. Сенатор также просит рассмотреть возможность принимать результаты обследований из других медицинских учреждений, уточняя, что для этого можно указать их перечень или критерии.