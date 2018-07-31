Экс-заместитель губернатора Волгоградской области стал директором научного центра агроэкологии 

Александр Беляев, занимавший до конца прошлого года должность первого заместителя губернатора Волгоградской области, приступил к новой работе.
Как сообщает РИА34, 60-летний экс-чиновник назначен директором Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН.
— Как известно, Беляев был первым заместителем Андрея Бочарова. В конце декабря прошлого года Беляев ушел в отставку по собственному желанию. При этом, как говорили в кулуарах региональной администрации, к нему было немало вопросов по эффективности работы. На днях он вновь занял место руководителя и уже приступил к своим обязанностям на новом месте, — рассказал РИА34 источник администрации Волгоградской области. — Он сменил Константина Кулика, который возглавлял ФНЦ агроэкологии РАН долгое время.
На сайте научного центра также появилась информация о том, что полномочия Константина Кулика прекращены. Указывается, что он возглавлял учреждение с 1996 года. Под его руководством эффективно осуществлялась научная деятельность, был выполнен значительный объём работ по научным изысканиям, у него обучались многие начинающие ученые — последователи.
Что касается Александра Беляева, ему после ухода из администрации региона ему прочили должность в Волгоградском аграрном университет, где он трудился с 1996 по 2009 год. Однако, как стало известно РИА34, против возвращения Беляева в вуз лично выступило руководство ВолГАУ.
Александр Беляев — уроженец Урюпинского района Волгоградской области, кандидат экономических наук и доктор сельскохозяйственных. Во органах власти начал работать в 1996 году. С 1996 по 1997 был заместителем главы Администрации Волгоградской области; 1997-2002 — генеральный директор Открытого акционерного общества «Акционерная компания „Агропромснаб“; 2002-2009 — генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью „Волгоградагролизинг“; 1996-2009 — профессор кафедры Волгоградской госсельхозакадемии (по совместительству); 2009 — помощник Министра сельского хозяйства РФ; с 2009-11 гг. занимал пост заместителя министра сельского хозяйства России.