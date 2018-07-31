Экс-заместитель губернатора Волгоградской области стал директором научного центра агроэкологии

Как сообщает РИА34, 60-летний экс-чиновник назначен директором Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН

— Как известно, Беляев был первым заместителем Андрея Бочарова . В конце декабря прошлого года Беляев ушел в отставку по собственному желанию. При этом, как говорили в кулуарах региональной администрации, к нему было немало вопросов по эффективности работы. На днях он вновь занял место руководителя и уже приступил к своим обязанностям на новом месте, — рассказал РИА34 источник администрации Волгоградской области. — Он сменил Константина Кулика, который возглавлял ФНЦ агроэкологии РАН долгое время.

На сайте научного центра также появилась информация о том, что полномочия Константина Кулика прекращены. Указывается, что он возглавлял учреждение с 1996 года. Под его руководством эффективно осуществлялась научная деятельность, был выполнен значительный объём работ по научным изысканиям, у него обучались многие начинающие ученые — последователи.

Что касается Александра Беляева, ему после ухода из администрации региона ему прочили должность в Волгоградском аграрном университет, где он трудился с 1996 по 2009 год. Однако, как стало известно РИА34, против возвращения Беляева в вуз лично выступило руководство ВолГАУ.