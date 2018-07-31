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Врача Емельяновской больницы подозревают в смерти пациентки
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Врача Емельяновской больницы подозревают в смерти пациентки 

АиФ Красноярск 28 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Врача Емельяновской больницы подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.
Уголовное дело возбуждено в отношении врача анестезиолога-реаниматолога палаты интенсивной терапии.
Ночью 13 апреля 2018 года находился на дежурстве в больнице. В палате интенсивной терапии лежала пожилая женщина 86 лет. Следящая аппаратура подала сигналы об остановке сердечной деятельности, однако врач не стал выполнять реанимационные мероприятия. При этом дал устное распоряжение вызвавшей его медсестре отключить следящую аппаратуру и аппарат искусственной вентиляции легких. Впоследствии врач задним числом внес в историю болезни женщины сведения о якобы проведенных реанимационных мероприятиях.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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