Потапенко назвал ошкуриванием ужесточение штрафов для предпринимателей

В эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан рассказал, чем может обернуться инициатива единороссов

Группа депутатов от партии «Единая Россия» во главе с Владимиром Афонским предложили ужесточить штрафы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Согласно проекту, штраф на первый раз должен составлять от 5 до 10 тыс. рублей, в случае повторного и последующего выявления нарушения — от 20 до 30 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на проект инициативы.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН объяснил, на кого в действительности направлена новая инициатива.

«В целом эта инициатива направлена на тех, кто осуществляет услуги в сферах перевозок, репетиторства и так далее. Тут много родов деятельности, которые никогда не нуждались в каком-либо дополнительном регулировании. А теперь мы решили порегулировать, а вернее содрать с них деньги. Это все, как обычно, коррупционная составляющая. Это не значит, что люди из темной или черной зоны выйдут. Потому что там такие же налоги, как и в белой зоне, только они ниже», — объяснил омбудсмен.

Офшоры по-российски. Зарегистрироваться в САР смогут только иностранные юрлица Потапенко отметил, что инициатива, конечно, затрагивает вопросы самозанятости и вывода таких граждан из тени. Вопрос в том, что самозанятые граждане прекрасно работали в рамках законодательного поля и без дополнительного регулирования.

«Их пытаются различными террористическими способами вывести из тени, ошкурить. По-простому говоря, будет мздоимство. Рядовой ППСник пополнит свою казну по крышеванию мелких торговых объектов под названием «лоток» кратно больше, чем он мог это сделать раньше», — резюмировал собеседник НСН.