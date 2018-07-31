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Потапенко назвал ошкуриванием ужесточение штрафов для предпринимателей
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Потапенко назвал ошкуриванием ужесточение штрафов для предпринимателей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан рассказал, чем может обернуться инициатива единороссов.
Группа депутатов от партии «Единая Россия» во главе с Владимиром Афонским предложили ужесточить штрафы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Согласно проекту, штраф на первый раз должен составлять от 5 до 10 тыс. рублей, в случае повторного и последующего выявления нарушения — от 20 до 30 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на проект инициативы.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко в эфире НСН объяснил, на кого в действительности направлена новая инициатива.
«В целом эта инициатива направлена на тех, кто осуществляет услуги в сферах перевозок, репетиторства и так далее. Тут много родов деятельности, которые никогда не нуждались в каком-либо дополнительном регулировании. А теперь мы решили порегулировать, а вернее содрать с них деньги. Это все, как обычно, коррупционная составляющая. Это не значит, что люди из темной или черной зоны выйдут. Потому что там такие же налоги, как и в белой зоне, только они ниже», — объяснил омбудсмен.
Офшоры по-российски. Зарегистрироваться в САР смогут только иностранные юрлица Потапенко отметил, что инициатива, конечно, затрагивает вопросы самозанятости и вывода таких граждан из тени. Вопрос в том, что самозанятые граждане прекрасно работали в рамках законодательного поля и без дополнительного регулирования.
«Их пытаются различными террористическими способами вывести из тени, ошкурить. По-простому говоря, будет мздоимство. Рядовой ППСник пополнит свою казну по крышеванию мелких торговых объектов под названием «лоток» кратно больше, чем он мог это сделать раньше», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин заявил, что всё, что позволяет нечистоплотным коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес следует убрать, пишет RT.
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