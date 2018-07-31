Зеленоградская налоговая предлагает подключиться к личному кабинету ФНС России

На официальном сайте ФНС Россиидоступен интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который размещен в разделе «Электронные сервисы» и позволяет налогоплательщику:

получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

контролировать состояние расчетов с бюджетом;

получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;

скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика;

отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;

обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

В соответствии со статьей 102 Налогового Кодекса Российской Федерации сведения, содержащиеся в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», составляют налоговую тайну, в связи с чем, для доступа к ним необходимо подтвердить личность налогоплательщика.

Доступ к сервису осуществляется одним из двух способов: с помощью логина и пароля либо с помощью ключа электронной подписи.

Получить регистрационную карту, содержащую логин и пароль, можно лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет.

Доступ к сервису также возможен с помощью квалифицированной электронной подписи/универсальной электронной карты. Сертификат ключа квалифицированной электронной подписи можно получить в любом Удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи России (перечень удостоверяющих центров доступен по адресув разделе «Аккредитация удостоверяющих центров»). Информация о получении универсальной электронной карты размещена по адресу www.uecard.ru.

Для корректной авторизации в сервисе сертификат ключа проверки квалифицированной электронной подписи должен быть выпущен в соответствии с требованиями приказа ФНС России от 08.04.2013 № ММВ-7-4/142.