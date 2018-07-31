В Волгограде благоустраивают тротуары на Комсомольской и 1 продольной

В центре Волгограда продолжается реконструкция пешеходной зоны по проспекту Ленина и улице Комсомольской.

По данным пресс-службы городской администрации, в настоящее время возле медицинского университета и Театра кукол специалисты демонтируют старое асфальтовое покрытие, после чего уложат плитку. На Комсомольской обновят пешеходную зону на площади свыше 9000 квадратных метров.