В Волгограде благоустраивают тротуары на Комсомольской и 1 продольной 

В центре Волгограда продолжается реконструкция пешеходной зоны по проспекту Ленина и улице Комсомольской.
По данным пресс-службы городской администрации, в настоящее время возле медицинского университета и Театра кукол специалисты демонтируют старое асфальтовое покрытие, после чего уложат плитку. На Комсомольской обновят пешеходную зону на площади свыше 9000 квадратных метров.
Обновленные пешеходные зоны будут находиться на обслуживании у подрядчика. По условиям контракта, гарантия на работы дается на три года. Добавим, ранее строители замостили часть пешеходных территорий на проспекте имени Ленина и улице Краснознаменской. Возле Центробанка и Дома профсоюзов появились зоны отдыха с лавочками, оборудован поливочный водопровод, дополнительно смонтировано освещение.