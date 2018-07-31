Губернатор Хабаровского края открыл центр робототехники в Комсомольске-на-Амуре

Новый комплекс занимает 210 кв. метров. Он оборудован тремя современными учебными стендами Festo и восемью промышленными роботами компании Kuka, а также вспомогательным технологическим оборудованием. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».

«В Комсомольске готовят высококлассных специалистов авиастроения, судостроения, вот теперь и робототехников», — заявил Шпорт.

В центре, помимо образовательной деятельности, будут выполняться научно-исследовательские, инжиниринговые, технологические работы.