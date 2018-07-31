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Губернатор Хабаровского края открыл центр робототехники в Комсомольске-на-Амуре
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Губернатор Хабаровского края открыл центр робототехники в Комсомольске-на-Амуре 

RT на русском 57 минут назад
Фото: RT на русском
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт открыл научно-образовательный центр «Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии» в Комсомольске-на-Амуре.
Новый комплекс занимает 210 кв. метров. Он оборудован тремя современными учебными стендами Festo и восемью промышленными роботами компании Kuka, а также вспомогательным технологическим оборудованием. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».
«В Комсомольске готовят высококлассных специалистов авиастроения, судостроения, вот теперь и робототехников», — заявил Шпорт.
В центре, помимо образовательной деятельности, будут выполняться научно-исследовательские, инжиниринговые, технологические работы.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новокузнецке прошёл фестиваль робототехники.
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