Тюменцев приглашают на авиашоу «В гостях у Utair»

В субботу, 18 августа, в Тюмени состоится авиашоу «В Гостях у Utair ».

Utair — один из ведущих авиаперевозчиков России и вертолетных операторов в мире. Самолеты компании летают по 150 направлениям в России и за рубежом.

В течение всего дня гостей праздника ожидают демонстрационные полеты вертолетов, входящих в парк Группы «ЮТэйр», во время которых экипажи продемонстрируют зрителям рабочие возможности винтокрылых машин: перевозку грузов, высадку десанта, полет с водосливным устройством, спасательные работы.

Кроме того, гости мероприятия смогут лично пообщаться с пилотами, полюбоваться авиационной техникой на выставке, а также за отдельную плату устроить себе воздушную экскурсию.

Авиашоу «В Гостях у Utair» состоится в аэропорту Плеханово. Начало в 11:00. Вход свободный.

Фото: Алексей Глазов, социальная сеть «ВКонтакте».