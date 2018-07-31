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Тюменцев приглашают на авиашоу «В гостях у Utair»
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Тюменцев приглашают на авиашоу «В гостях у Utair» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В субботу, 18 августа, в Тюмени состоится авиашоу «В Гостях у Utair».
Utair — один из ведущих авиаперевозчиков России и вертолетных операторов в мире. Самолеты компании летают по 150 направлениям в России и за рубежом.
В течение всего дня гостей праздника ожидают демонстрационные полеты вертолетов, входящих в парк Группы «ЮТэйр», во время которых экипажи продемонстрируют зрителям рабочие возможности винтокрылых машин: перевозку грузов, высадку десанта, полет с водосливным устройством, спасательные работы.
Кроме того, гости мероприятия смогут лично пообщаться с пилотами, полюбоваться авиационной техникой на выставке, а также за отдельную плату устроить себе воздушную экскурсию.
Авиашоу «В Гостях у Utair» состоится в аэропорту Плеханово. Начало в 11:00. Вход свободный.
Фото: Алексей Глазов, социальная сеть «ВКонтакте».
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