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Встреча с префектом Алексеем Челышевым пройдет в Южном округе
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Встреча с префектом Алексеем Челышевым пройдет в Южном округе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Встреча префекта Южного округа Москвы Алексея Челышева с жителями пройдет в среду, 8 августа. Главной темой для обсуждения станут перспективы развития территории округа.
По традиции сначала перед жителями выступит сам Алексей Валентинович, а уже после его доклада слушатели смогут задать интересующие вопросы.
Пройдет встреча в центре инклюзивного образования «Южный» в 19:00.
Напомним, что предыдущая встреча с префектом Южного округа прошла 25 июля. Челышев рассказал о ближайших перспективах социально-экономического развития территории, в том числе и о дорожно-транспортном строительстве. Так, например, в округе открыли движение по эстакаде на Элеваторной улице через пути Павелецкого направления железной дороги. Кроме того, в ЮАО также продолжаются работы по преобразованию Дорожной улицы в дублер Варшавского шоссе.
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