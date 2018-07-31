Встреча с префектом Алексеем Челышевым пройдет в Южном округе

Встреча префекта Южного округа Москвы Алексея Челышева с жителями пройдет в среду, 8 августа. Главной темой для обсуждения станут перспективы развития территории округа.

По традиции сначала перед жителями выступит сам Алексей Валентинович, а уже после его доклада слушатели смогут задать интересующие вопросы.

Пройдет встреча в центре инклюзивного образования «Южный» в 19:00.

Напомним, что предыдущая встреча с префектом Южного округа прошла 25 июля. Челышев рассказал о ближайших перспективах социально-экономического развития территории, в том числе и о дорожно-транспортном строительстве. Так, например, в округе открыли движение по эстакаде на Элеваторной улице через пути Павелецкого направления железной дороги. Кроме того, в ЮАО также продолжаются работы по преобразованию Дорожной улицы в дублер Варшавского шоссе.