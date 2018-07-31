На Урале разыскивают сбежавшего из колонии осужденного

Сотрудники обнаружили, что мужчина пропал, когда проводили вечерний обход, об этом сообщает во вторник, 31 июля, «АиФ-Урал»

Как сообщают в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, пропажу обнаружили накануне в 17.15 в колонии-поселении №59 Каменска-Уральского . Во время обхода правоохранители не нашли на месте 38-летнего Рузибека Гафурова, который был осужден по статье «Кража». Решением суда мужчина был приговорен к 8 месяцам лишения свободы. Правоохранители начали поиск пропавшего и выставили временные розыскные посты.

Гафуров Рузибек Авазбекович родился 21 июля 1980 года в Таджикистане . Был прописан и проживал в поселке Шувакиш. Приметы осужденного: рост 160 см, покатые плечи, черные волосы, облысение на лбу и залысины, прямой нос, овальный подбородок с ямкой, карие глаза, среднее телосложение, короткая шея, круглое лицо, густые дугообразные брови, тонкие губы, прижатые уши. Особых примет нет.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении осужденного, просят сообщать по телефонам 8 (343) 359-5611 и 359-5744.