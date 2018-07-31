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Из свердловской колонии сбежал заключённый
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Из свердловской колонии сбежал заключённый 

e1.ru 56 минут назад
Фото: e1.ru
Из колонии-поселения в Каменске-Уральском сбежал заключённый. 38-летний уроженец Таджикистана Рузибек Гафуров отбывал восьмимесячное наказание за кражу.
— В настоящее время организованы и проводятся мероприятия по его поиску, выставлены временные разыскные посты, — сообщили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.
В колонии он находился с 23 марта.
Рост Гафурова 160 сантиметров, плечи покатые, глаза карие. Если вам что-то известно о том, где он находится, то обращайтесь по телефонам +7 (343) 359-56-11, 359-57-44.
Это не первый случай побега — год назад колонию в посёлке Восточном покинул 29-летний заключённый Олег Колчанов. Но через пять дней его задержали в Богдановиче.
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