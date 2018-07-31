Из свердловской колонии сбежал заключённый

Из колонии-поселения в Каменске-Уральском сбежал заключённый. 38-летний уроженец Таджикистана Рузибек Гафуров отбывал восьмимесячное наказание за кражу.

— В настоящее время организованы и проводятся мероприятия по его поиску, выставлены временные разыскные посты, — сообщили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

В колонии он находился с 23 марта.

Рост Гафурова 160 сантиметров, плечи покатые, глаза карие. Если вам что-то известно о том, где он находится, то обращайтесь по телефонам +7 (343) 359-56-11, 359-57-44.