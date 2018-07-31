А. Запашный попал в одну из московских больниц с острой болью 

Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный госпитализирован в одну из столичных больниц с острой болью. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я в больнице, пока ничего серьезного нет, ничего пока не нашли, меня обследуют, ищут проблему. Были сильные боли с утра, сейчас болевые ощущения сняли обезболивающим. Сейчас чувствую себя хорошо», — сказал А. Запашный.
Он заверил, что на график выступлений данный инцидент не повлияет.
Ранее СМИ сообщили о том, что А. Запашный попал в больницу с приступом панкреатита.