А. Запашный попал в одну из московских больниц с острой болью

«Я в больнице, пока ничего серьезного нет, ничего пока не нашли, меня обследуют, ищут проблему. Были сильные боли с утра, сейчас болевые ощущения сняли обезболивающим. Сейчас чувствую себя хорошо», — сказал А. Запашный.

Он заверил, что на график выступлений данный инцидент не повлияет.

Ранее СМИ сообщили о том, что А. Запашный попал в больницу с приступом панкреатита.