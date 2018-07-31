Ещё
А. Запашный попал в одну из московских больниц с острой болью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

А. Запашный попал в одну из московских больниц с острой болью 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный госпитализирован в одну из столичных больниц с острой болью. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я в больнице, пока ничего серьезного нет, ничего пока не нашли, меня обследуют, ищут проблему. Были сильные боли с утра, сейчас болевые ощущения сняли обезболивающим. Сейчас чувствую себя хорошо», — сказал А. Запашный.
Он заверил, что на график выступлений данный инцидент не повлияет.
Ранее СМИ сообщили о том, что А. Запашный попал в больницу с приступом панкреатита.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 50 производителей представят свою продукцию на первом Всероссийском фестивале сыра на ВДНХ Строительство храма в честь Чуда Архангела Михаила в Хонех на юге Москвы могут завершить до конца года МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра столицы М.Дегтярева
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение372
Запашный экстренно госпитализирован13
В Подмосковье рухнул пешеходный мост31
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»248
Внуки Исмаилова живут в нищете19
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение