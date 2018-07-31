Депутат облдумы потребовал вернуть государству бизнес по эвакуации автомобилей

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко выступил с инициативой о передаче государству полномочий по эвакуации и хранению автотранспортных средств. Соответствующую поправку в Закон Саратовской области №200 он внес вчера, 30 июля.

Комментируя корреспонденту ИА «Свободные новости» свою инициативу, коммунист заявил, что сейчас прибыль от оказания услуги по эвакуации и хранению транспорта получают предприниматели, а их приблизительный ежегодный оборот оценивается в триста миллионов рублей.

«Деятельность штрафных стоянок должна быть государственной и контролироваться государственными органами. Это касается не только автомобильного транспорта, но и водного», — отметил Бондаренко.

«Плоды деятельности штрафных стоянок и эвакуаторов в Саратовской области на сегодняшний день нами оцениваются в несколько сотен миллионов рублей.

По мнению, которое неоднократно высказывали совершенно различные депутаты облдумы, эти деньги очень пригодились бы нашему региону», — сказал Бондаренко.