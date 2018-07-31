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Депутат облдумы потребовал вернуть государству бизнес по эвакуации автомобилей
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Депутат облдумы потребовал вернуть государству бизнес по эвакуации автомобилей 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко выступил с инициативой о передаче государству полномочий по эвакуации и хранению автотранспортных средств. Соответствующую поправку в Закон Саратовской области №200 он внес вчера, 30 июля.
Комментируя корреспонденту ИА «Свободные новости» свою инициативу, коммунист заявил, что сейчас прибыль от оказания услуги по эвакуации и хранению транспорта получают предприниматели, а их приблизительный ежегодный оборот оценивается в триста миллионов рублей.
«Деятельность штрафных стоянок должна быть государственной и контролироваться государственными органами. Это касается не только автомобильного транспорта, но и водного», — отметил Бондаренко.
По словам собеседника, под авторством данной инициативы, кроме него, подписались все члены фракции КПРФ в Саратовской областной думе: Ольга Алимова, Александр Анидалов, Владимир Есипов, Александр Нараевский. Также свою подпись поставила депутат от партии «Справедливая Россия» Зинаида Самсонова.
«Плоды деятельности штрафных стоянок и эвакуаторов в Саратовской области на сегодняшний день нами оцениваются в несколько сотен миллионов рублей.
По мнению, которое неоднократно высказывали совершенно различные депутаты облдумы, эти деньги очень пригодились бы нашему региону», — сказал Бондаренко.
Он также подчеркнул, что властям крупных городов, в том числе Саратова, Энгельса и Балакова, не составит труда организовать муниципальные штрафстоянки. На это, по его данным, не нужно большого количества средств.
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