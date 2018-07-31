ПАО «Мосэнерго» проверено Ростехнадзором: есть нарушения

Были обнаружены нарушения требований промышленной безопасности:

Оборудование работало без установленных сроков безопасной эксплуатации;

Персонал не был должным образом защищен от воздействия химически опасных веществ;

Не обеспечена возможность сбора проливов в случае разгерметизации цистерн;

Оборудование не оснащено приборами для измерения, контроля и регулирования уровня щелочи с сигнализацией предельных значений уровня и нет приборов, исключающих возможности перелива потенциально опасных веществ;

Не обеспечен автоматический контроль за содержанием кислот и щелочей в воздухе;

Допускалась эксплуатация устройств с истекшим сроком безопасной эксплуатации;

Для устройств, срок службы которых превышает 20 лет, не обеспечена возможность проведения экспертизы промышленной безопасности.

По результатам проверки был составлен акт, который обязует предприятие «Мосэнерго» устранить все нарушения.