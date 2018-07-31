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ПАО «Мосэнерго» проверено Ростехнадзором: есть нарушения
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ПАО «Мосэнерго» проверено Ростехнадзором: есть нарушения 

Вести Подмосковья 1 час назад
С 23 мая по 4 июля текущего года Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору была проведена плановая выездная проверка в отношении ПАО «Мосэнерго», как сообщается на сайте Ростехнадзора.
Были обнаружены нарушения требований промышленной безопасности:
Оборудование работало без установленных сроков безопасной эксплуатации;
Персонал не был должным образом защищен от воздействия химически опасных веществ;
Не обеспечена возможность сбора проливов в случае разгерметизации цистерн;
Оборудование не оснащено приборами для измерения, контроля и регулирования уровня щелочи с сигнализацией предельных значений уровня и нет приборов, исключающих возможности перелива потенциально опасных веществ;
Не обеспечен автоматический контроль за содержанием кислот и щелочей в воздухе;
Допускалась эксплуатация устройств с истекшим сроком безопасной эксплуатации;
Для устройств, срок службы которых превышает 20 лет, не обеспечена возможность проведения экспертизы промышленной безопасности.
По результатам проверки был составлен акт, который обязует предприятие «Мосэнерго» устранить все нарушения.
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