Мособлэнерго перейдет на усиленный режим работы перед выборами губернатора

АО «Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы перед выборами губернатора Московской области , сообщили в пресс-службе компании.

«Мособлэнерго перейдет на усиленный режим работы для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков с 7 по 10 сентября 2018 г. Запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что на территории обслуживания Мособлэнерго проведены внеплановые проверки электросетей.

«Специалисты компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности», — уточняется в материале.

Для обеспечения надежности электроснабжения с утра 7 сентября до утра 10 сентября в Мособлэнерго будет введен режим «технологической тишины». «Он подразумевает под собой полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений», — уточнили в пресс-службе.

Руководитель департамента оперативно-технологического управления Мособлэнерго Сергей Иванцов уточнил, что в зоне ответственности компании находится 61 муниципальное образование, в каждом из которых будут проходить выборы.

«Перебоев в подаче электричества на избирательные участки мы не ждем, но необходимо предусмотреть все сценарии. В филиалах и производственных отделениях на сегодня мобилизован весь технический персонал, для сотрудников проведены дополнительные инструктажи, аварийно-восстановительные бригады оснащены всем необходимым для быстрого реагирования на возникновение нештатных ситуаций», — сказал он.

Выборы губернатора Московской области состоятся в Московской области 9 сентября 2018 г. в Единый день голосования.