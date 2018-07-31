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Мособлэнерго перейдет на усиленный режим работы перед выборами губернатора
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Мособлэнерго перейдет на усиленный режим работы перед выборами губернатора 

Агентство «Москва» 1 час назад
АО «Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы перед выборами губернатора Московской области, сообщили в пресс-службе компании.
«Мособлэнерго перейдет на усиленный режим работы для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков с 7 по 10 сентября 2018 г. Запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также подчеркнули, что на территории обслуживания Мособлэнерго проведены внеплановые проверки электросетей.
«Специалисты компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности», — уточняется в материале.
Для обеспечения надежности электроснабжения с утра 7 сентября до утра 10 сентября в Мособлэнерго будет введен режим «технологической тишины». «Он подразумевает под собой полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений», — уточнили в пресс-службе.
Руководитель департамента оперативно-технологического управления Мособлэнерго Сергей Иванцов уточнил, что в зоне ответственности компании находится 61 муниципальное образование, в каждом из которых будут проходить выборы.
«Перебоев в подаче электричества на избирательные участки мы не ждем, но необходимо предусмотреть все сценарии. В филиалах и производственных отделениях на сегодня мобилизован весь технический персонал, для сотрудников проведены дополнительные инструктажи, аварийно-восстановительные бригады оснащены всем необходимым для быстрого реагирования на возникновение нештатных ситуаций», — сказал он.
Выборы губернатора Московской области состоятся в Московской области 9 сентября 2018 г. в Единый день голосования.
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