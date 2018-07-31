Житель Карелии нашел коллекцию гранат в лесу рядом с братской могилой

За выходные бойцы ОМОН уничтожили арсенал снарядов Великой Отечественной войны.

В минувшие выходные в лесном массиве поселка Заозерный в Сортавальском районе, где расположена братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, местный житель обнаружил коллекцию гранат советского и иностранного производства. В частности были найдены 13 штук советских гранат РГД-33 и 6 гранат Ф-1, 6 ручных венгерских гранат, одна финская граната М-32.

На этой территории шли кровопролитные бои между советскими и финскими войсками в период советско-финской войны (1939-1940 гг.) C началом Великой Отечественной войны земли находились под финской оккупацией вплоть до сентября 1944 года.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, днем позже сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН выезжали в Суоярвский район, который, как и Сортавальский, был затронут боевыми действиями и финской оккупацией во время войны.

Представителями одной из организаций республики в лесном массиве была найдена одна советская граната РГД-33.

Взрывотехники специального подразделения обследовали найденные боеприпасы, вывезли их подальше от населенных пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили.