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В Башкирии до конца года создадут 124 приемные семьи для пожилых
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В Башкирии до конца года создадут 124 приемные семьи для пожилых 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Об этом на коллегии Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ заявила заместитель министра Ольга Кабанова, курирующая сферу социального обслуживания населения. Она отметила, что на сегодняшний день в республике созданы 80 приемных семей, в которых проживают 84 человека.
— Как отметила Ольга Кабанова, в течение первого полугодия Республиканским центром социального обслуживания населения проведены контрольные проверки 61-й приемной семьи, в которых проживают 65 граждан пожилого возраста и инвалидов. Нарушения условий заключенных договоров в результате проверок выявлено не было, — говорится в сообщении Минтруда.
Напомним, бюджет приемной семьи формируется из средств ее членов, при этом часть передаваемых средств пожилым гражданином или инвалидом не может превышать 75% среднедушевого дохода. Здесь применена аналогия права с 442-ФЗ, где размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг. Лицу, осуществляющему уход за пожилым человеком или инвалидом в приемной семье, предусматривается также выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 6200 рублей. Если в приемную семью принимается лицо старше 80 лет или инвалид 1 группы, то законом предусматривается повышение этой выплаты на 30%.
Ранее ГорОбзор.ру публиковал материал о том, как в Башкирии живут приемные семьи для пожилых.
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